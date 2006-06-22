Луценко хоче створити ще одну міліцію

Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає за доцільне створити в Україні Національну міліцію на базі Кримінальної міліції та Міліції громадської безпеки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на колегії Міністерства внутрішніх справ, яка пройшла за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА у підготовчому центрі МВС в Нових Петрівцях Київської області.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, “враховуючи силову специфіку” цього підрозділу, його керівник має визначатися винятково за погодженням з Президентом. «Це саме ті люди в погонах, на яких лежить відповідальність за правоохоронні функції в державі», - сказав міністр.

Крім того, він зазначив, що також необхідно на базі головного слідчого управління МВС створити слідчий комітет. При цьому він не уточнив, якими були мають бути функції цього комітету. Однак зауважив, що для створення такого комітету необхідно внести певні зміни до чинного законодавства.

Торкаючись теми утворення в Україні Національного бюро розслідувань, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що ця структура повинна, насамперед, займатися розкриттям злочинів в найвищих ешелонах влади.

Водночас міністр зазначив, що, на його переконання, сьогодні в Україні назріла ситуація із створенням інституту суддів-слідчих. «Це є вкрай необхідним», - зазначив він. На переконання Ю.ЛУЦЕНКА, створення такого органу дозволить, насамперед, скоротити терміни притягнення до відповідальності і покарання осіб, які скоїли незначні злочини.

Говорячи про перспективи та нагальні завдання міністерства і реформування правоохоронної системи, Ю.ЛУЦЕНКО відзначив, що вважає за необхідне усунення дублювання функцій силових відомств; розширення слідчих дій МВС; утворення спеціальних слідчих підрозділів.