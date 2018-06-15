Верховна Рада може перетворитись на шоу «За склом»

Ще 19-го вересня, рівно 2 місяці тому, представники парламентської більшості намагалися вирішити це питання «з наскоку». Тоді голова Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов раптом поскаржився журналістам, що робота його колег по фракції є небезпечною для життя, адже згори (а сектор регіоналів знаходиться якраз під ложею преси) звисають фотографи, і, не дай Боже, хтось з них впустить фотоапарат, або впаде сам. Олександр Сергійович навіть лякав парламентську пресу кримінальною відповідальністю у разі падіння журналіста на голови законодавців.

Кажуть, що техніка безпеки в сесійному залі зацікавила керівництво регіоналів після одного показового випадку. А саме – після того, досить впливова регіоналка потрапила в об’єктиви фотоапаратів під час вирішення далеко не парламентських питань на своєму робочому місці. Навіть, подейкують, що вона вибігла в кулуари і, кинувши паперами об стіл, вигукнула: «Невозможно работать. Кругом следят!». Так воно було, чи ні, достеменно невідомо. Але те, що фото- і телеоб'єктиви доволі часто «підловлюють» депутатів за кнопкодавством, переглядом голих дівчат на планшетниках, та приватною перепискою в робочий час, не є секретом. А, головне, що ці депутатські «таємниці» стають надбанням виборців.

Минулого разу журналістам вдалося відбитися, піднявши на сміх ініціативу регіоналів. Спікер парламенту Володимир Рибак пообіцяв, що ніяких парканів в ложі преси не буде. Інцидент нібито було вичерпано. Але ще тоді серед парламентських журналістів точилися розмови, що можливі провокації: хтось «випадково» щось впустить на голови обранцям. І як у воду дивилися!

Випадковість чи змова?

19-го листопада тема скляної «огорожі» для журналістів не очікувано отримала своє продовження. Все почалося з того, що вранці з балкону на голови депутатів посипалися листівки, і хтось почав голосно волати «Юлі – волю». «Засівачем» політичних прокламацій виявився помічник позафракційного народного депутата Олега Ляшка і кандидат в депутати по 94-му виборчому округу Андрій Лозовий. Охорона вивела його із ложі преси під руки, а він при цьому показово опирався. Після інциденту в кулуарах «намалювався» і сам пан Олег, який на телекамери став розхвалювати свого помічника і протеже, як найкращого кандидата в депутати. Втім, поки що в Раду кандидат ходити не зможе: хлопця позбавили парламентської акредитації за розпорядженням голови Верховної Ради.

В той же час, парламентарі миттю скористалися влучним моментом. «Зараз ви всі бачили, що сесійну залу використовують для політичного піару і, загалом, заважають працювати депутатам. Я звертаюся до вас, Володимире Васильовичу, розглянути питання щодо технічного забезпечення нашої безпечної праці. Так неможливо працювати. Я підготовлю відповідний запит і заяву для того, щоб ви її розглянули», - звернувся до спікера народний депутат від Партії регіонів Артур Мартовицький.

Однак, Володимир Рибак на це не відреагував.

Наразі доказів того, що позафракційний Олег Ляшко «підіграв» регіоналам, немає. А, відтак, прямо звинувачувати його в сприянні тиску на пресу неможливо.

Засланий «козачок»

Одначе, насправді, головний радикал Верховної Ради не міг не розуміти, до чого може призвести піар його помічника. Тому не дивно, що на вечірньому засіданні парламенту ситуація ще більш загострилася.

В ложу преси зайшли двоє молодих людей. Як пізніше виявилося, не журналістів. І один з них впустив бленду (пластмасову насадку на об'єктив) від фотоапарата в сесійний зал. Реакція парламентарів не забарилася. «Ну, народні депутати обурені тим, що зверху постійно щось летить, упав якийсь важкий предмет тільки що. Я прошу вас прийняти міри якісь! Народні депутати дуже стурбовані усіма цими фактами – то листівки якісь, то предмети важкі...», - заявив регіонал Михайло Мироненко.

Спочатку, після цієї заяви, спікер запропонував більшості та опозиції помінятися місцями. Однак пообіцяв відгородити журналістів: «Я дам команду, ми закриємо склом, щоб не кидали».

Незграб, що спровокували «парканні» розмови серед депутатів, спробував затримати народний депутат від «Батьківщини» Андрій Парубій. «Один з них відмовився назвати своє прізвище, інший назвався Гончаренком і сказав, що він блогер, який фотографує для свого інтернет-журналу. Невідомо, як він потрапив до парламенту. Ми дамо запит з цього приводу, адже ці люди не мають жодного стосунку до ЗМІ», - розповів він журналістам.

Слова депутата підтвердили і парламентські фотокореспонденти, чиїм місцем роботи, фактично, є приміщення ВР: ніхто з них не знав цих людей як журналістів, і взагалі не був з ними знайомий.

Розбір польотів продовжився наступного дня. Журналістам вдалося встановити, що людина, яка впустила бленду, ніякий не блогер і має інше прізвище. Звати «героя» Олексій Григоренко, і він є фотографом… у Партії регіонів. Про це Григоренко сказав сам, вибачившись перед парламентарями на своїй сторінці в соцмережі за «випадкове падіння» деталі від фотоапарату.

В Раді і без «огорож» достатньо шоу

Тим часом «скляний» скандал почав набирати обертів. Опозиціонери навипередки стали запевняти, що журналістів образити не дозволять. А серед більшості думки розділилися. Голова Регламентного комітету Володимир Макєєнко зайняв позицію «голубів»: «Ніякого шоу «За склом», чи «Дом-2» зробити неможливо. Цей випадок потрібно розслідувати, і, можливо, не слід пускати помічників нардепів у ложу преси. Ніякого скла в Раді не буде!». Яструбів уособлювали Вадим Колесніченко і Олександр Єфремов. Перший продовжував наполягати, що скло між депутатами і пресою потрібне, оскільки «в переважній більшості парламентів, що я відвідав, є перегородка. Зал – не смітник, щоб туди кидати всілякий непотріб. Тому треба закрити можливість щось кидати. А журналісти повинні відповідати за своїх колег. Дурнів своїх вистачає в парламенті. Не вистачало ще зверху дурнів, які будуть щось кидати».

У другого ж на робочому місці, за іронією долі, фотографи підгледіли звернення до голови парламенту, в якому йдеться про необхідність захистити нардепів від несподіванок з ложі преси. Втім, остаточно прояснити позицію голови парламентських регіоналів не вдалося. Олександр Сергійович старанно уникав контактів з журналістами впродовж всього дня, хоча зазвичай він – один з найбільш публічних спікерів у парламенті.

Цікаво й те, що у вівторок депутати-регіонали були дуже войовниче налаштовані, однак в середу риторика їх заяв змінилася. Під кінець пленарного дня 19-го листопада один з нардепів «не на диктофон» поскаржився, що через постійне стеження з ложі преси, не може навіть в туалет сходити під час голосування, оскільки мусить сам тиснути на кнопки. Наступного дня той же депутат роздавав коментарі в стилі: «пресу ми любимо, і рука у нас не підніметься відгородитися, бо боїмося попасти в немилість до журналістів».

Чому ж ідея влаштувати з роботи парламенту своєрідне шоу «за склом» провалилася вдруге? Відповідь очевидна. По-перше, провокація з падінням бленди виявилася настільки грубою і очевидною, що у зацікавлених нардепів не було жодних шансів відмежуватися від неї. По-друге, здійснено її було в зовсім непідходящий час, коли в парламенті знаходився єврокомісар Штефан Фюле, а в Києві – представники місії Європарламенту Олександр Кваснєвський і Пет Кокс. І все це – за тиждень до саміту у Вільнюсі. А, по-третє, за ніч у партії влади, вочевидь, збагнули, що втрати від реалізації їх давньої мрії – відгородитися від журналістів – будуть набагато вагомішими від користі. І що скло в ложі преси – це прекрасна нагода для їх опонентів із «Свободи», УДАРу і «Батьківщини» практично на рівному місті заробити прихильність не лише простодушних і довірливих виборців, але й цинічних журналістів.

Лишається лише одне питання без відповіді: панове, а навіщо було город, чи то б пак, паркан городити?..

Дмитро Хилюк