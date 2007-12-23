Тимошенко пропонує родинам загиблих на шахті ім.Засядька дзвонити у будь-який час

Кабінет міністрів України створює «гарячу лінію» для збору інформації щодо проблем сімей загиблих і потерпілих гірників під час аварії на шахті ім. Засядька. Про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Донецьку під час зустрічі з сім`ями загиблих і потерпілпропонуєих шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, керівник уряду повідомила, що за цими телефонами зможуть дзвонити всі, у кого виникатимуть проблеми.

«Ви зможете з нами спілкуватися, дзвонити і повідомляти нам всю інформацію», - підкреслила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала телефони «гарячої лінії» : (044) 256 –72-04, 256 –72-11, 256-72 10.