Уряд не міг відмовитися від угоди з ЄС без дозволу Януковича - Ключковський

Про це у коментарі УНІАН сказав колишній народний депутат, юрист Юрій Ключковський.

“Уряд виконує політику Президента, і це записано в програмі уряду. Тому я переконаний, що, приймаючи таке рішення, уряд провів консультації з Президентом. Тому це, без сумніву, погоджене рішення і, як завжди, Президент сховався за чиїсь плечі… Він має право скасувати це розпорядження як таке, що суперечить указам Президента, бо, згідно із законом про Кабмін, уряд має виконувати укази Президента і не може приймати рішення, які їм суперечать”, - сказав співрозмовник агентства.

На думку Ключковського, вже немає різниці – законним чи ні є розпорядження Кабміну, оскільки Євросоюз уже прийняв своє рішення щодо майбутнього України.

“Це розпорядження може не мати юридичної сили, і ми можемо цим тішитись, але Євросоюз уже прийняв своє рішення, виходячи з рішення уряду, і все. Тому яка нам різниця: законно це чи незаконно. Закон і Конституція порушуються на кожному кроці, і немає значення зараз - законне це рішення чи ні з точки зору наслідків для України, а наслідки будуть дуже тяжкі”, - переконаний Ключковський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 листопада, Кабінет міністрів ухвалив розпорядження припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною, Євросоюзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами.