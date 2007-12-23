Кабмін перевірить кожну копійку компенсацій родинам загиблих на шахті

Міністерство праці і соціальної політики України проведе оцінку компенсацій і необхідної допомоги, що виплачено сім`ям загиблих гірників на шахті ім. О.Засядька в Донецьку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні в Донецьку на зустрічі з сім`ями загиблих шахтарів.

«Ми створимо спеціальну групу від Міністерства праці і соціальної політики з питань соціального захисту і пенсій. Ми перевіримо виплати, які були обнародувані: які зроблено і які ще треба зробити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що витрачання коштів з добродійного фонду має здійснюватися з урахуванням побажань сімей загиблих.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО ініціювала створення робочої групи при прем`єр-міністрі з розробки законодавства про престижність шахтарської праці та соціальний захист.

Глава уряду запропонувала всім фахівцям залучитися до діяльності цієї робочої групи.