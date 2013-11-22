Коморовський може прилетіти до Януковича перед самітом у Вільнюсі

"Відповідальність за те, що Угода про асоціацію не може бути підписана, падає на правлячу команду в Україні", - сказав він.

"Якщо дізнаємося, що є ще хоч тінь можливості, що можна ще чогось добитися, то не виключено, що президент (Коморовський) приїде до України перед самітом у Вільнюсі. Я також намагатимуся провести телефонні переговори з деякими керівниками", - сказав Туск журналістам у парламенті Польщі, повідомляє Gazeta Wyborcza.

Він також відзначив, що ЄС "не ставить на шляху до підписання Угоди про асоціацію умови, які не можливо було б виконати".

"Навіть справа Юлії Тимошенко не трактується в Євросоюзі як формальна умова, обов'язкова до виконання. Тим паче, що Юлія Тимошенко чітко в останні дні підтвердила свою думку, що ви повинні підписати Угоду про асоціацію", - додав прем'єр Польщі.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 листопада вирішив призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС. Угоду планувалося підписати у Вільнюсі наприкінці листопада.