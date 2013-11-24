Під Кабміном знову почалися сутички, постраждав міліцонер

Як передає кореспондент УНІАН, частина мітингувальників намагається прорватися до урядової будівлі. Міліція їм перешкоджає. У натовпі видно, як застосовується слізогінний газ, але не зрозуміло, ким саме.

Мітингувальники намагаються зламати шлагбаум на в'їзді до подвір'я Кабінету міністрів, дехто запалює фаєри.

Зі свого боку, бійці спецпідрозділу «Беркут» починають відтісняти учасників акції від будівлі уряду.

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, під час сутичок травму отримав працівник міліції, в якого кинули металевою трубою, розбивши йому обличчя. На місце події викликали "швидку допомогу", потерпілого госпіталізовано.