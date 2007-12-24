Партія регіонів притримала кілька портфелів для Литвина і комуністів

Партія регіонів сподівається на приєднання Блоку Литвина та Комуністичної партії України до свого опозиційного уряду.

Про це в ефірі радіо “Свобода” заявив народний депутат, член фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

«Опозиційний уряд сформовано. Залишилося кілька вакансій для тих політичних сил, які можуть приєднатися. Маються на увазі і Блок Литвина, і Компартія. Якщо вони захочуть увійти, значить, ці вакансії для них є», - сказав М. ЧЕЧЕТОВ.

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня було створено опозиційний уряд на чолі з лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Міністром фінансів обрано Миколу АЗАРОВА, міністром економіки – Ірину АКІМОВУ, міністром оборони – Олександра КУЗЬМУКА, міністром внутрішніх справ – Миколу ДЖИГУ, міністром палива і енергетики – Юрія БОЙКА, міністром вугільної промисловості – Сергія ТУЛУБА, міністром транспорту і зв`язку – Василя КОЗАКА, міністром праці і соціальної політики – Михайла ПАПІЄВА, міністром освіти і науки – Дмитра ТАБАЧНИКА, міністром закордонних справ – Костянтина ГРИЩЕНКА, міністром юстиції – Олександра ЛАВРИНОВИЧА, міністром охорони навколишнього середовища – Анатолія ТОЛСТОУХОВА, міністром сільського господарства – Віктора СЛАУТУ, міністром з питань житлово-комунального господарства – Олександра ПОПОВА, міністром у справах молоді і сім`ї – Віктора КОРЖА, міністром промисловості і підприємництва – Анатолія КІНАХА, міністром з питань надзвичайних ситуацій – Нестора ШУФРИЧА, міністром будівництва і регіонального розвитку – Володимира ЯЦУБИ.

Головою Нацбанку став Сергій ЛЬОВОЧКІН, головою Державної податкової адміністрації – Інна БОГОСЛОВСЬКА.

Для інших учасників опозиції збережено вакансії голови СБУ, Державної митної служби, міністра культури.

Опозиційний уряд також створив свою прес-службу, яку очолив прес-секретар В.ЯНУКОВИЧА Денис ІВАНЕСКО.