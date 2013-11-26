Путін: Ми не обговорювали навіть можливості перегляду газового контракту з Україною
18:25, 26 листопада 2013Політика
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Москва не обговорювала з Києвом можливість перегляду газового контракту, заявив президент РФ Володимир Путін.
Росія не обговорювала з Україною можливість перегляду газового контракту, заявив у вівторок президент РФ Володимир Путін, повідомляє РИА Новости.
«У нас контракт, у" Газпрому", і у "НАК України", по-моєму, до 2019 року підписано. І ми не обговорювали навіть можливості перегляду самого контракту», - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-італійських міжгосконсультацій.
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