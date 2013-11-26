Путін: Ми не обговорювали навіть можливості перегляду газового контракту з Україною

Росія не обговорювала з Україною можливість перегляду газового контракту, заявив у вівторок президент РФ Володимир Путін, повідомляє РИА Новости.

«У нас контракт, у" Газпрому", і у "НАК України", по-моєму, до 2019 року підписано. І ми не обговорювали навіть можливості перегляду самого контракту», - сказав Путін на прес-конференції за підсумками російсько-італійських міжгосконсультацій.