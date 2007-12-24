Ющенко пропонує усім заступникам Гриценка написати рапорти про відставку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонував усім заступникам міністра оборони написати рапорти про відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав сьогодні під час представлення новопризначеного міністра оборони Юрія ЄХАНУРОВА.

«Я прохав би заступників міністра написати заяви, як і годиться, і дати можливість новому міністру оборони поспілкуватися зі всіма вами і сформувати з погодженням з Президентом новий склад, в тому числі заступників оборони», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що виступає за те, щоб Міноборони з перших днів почало ефективно працювати, а бюрократія та інші обставини не призводили до втрати часу.