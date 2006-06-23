На зустріч до Ющенка прийшли Тимошенко, Мороз і Безсмертний

В 11.00 політики спілкуватимуться з журналістами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрічається з лідером фракції БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО, керівником фракції «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ та лідером фракції СПУ Олександром МОРОЗОМ. Як передає кореспондент УНІАН, зустріч проходить у Секретаріаті Президента України. На зустрічі також присутній глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК. Як повідомили журналістам у прес-службі Президента, об 11.00, після закінчення зустрічі лідери фракцій поспілкуються з журналістами, а об 11.30 з заявою виступить В.ЮЩЕНКО

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