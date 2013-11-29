На Майдані Незалежності перебуває близько півтори тисячі прихильників євроінтеграції

Як передає кореспондент УНІАН, рівно о 10.00 мітингувальники заспівали Гімн України.

Цілий ранок вони стежать за новинами з Вільнюса, де зараз відбувається саміт «Східного партнерства» і перебуває керівництво України.

Після того як зі сцени оголосили, що саміт у Вільнюсі завершився провалом для України, мітингувальники почали свистіти і скандувати: «Ганьба!».

На даний момент ситуація спокійна. Варто відзначити, що представників правоохоронних органів на Майдані Незалежності — незначна кількість. На Майдані, як і раніше, чергує карета «швидкої допомоги», діє намет, де мітингувальникам роздають гарячий чай і каву з бутербродами, і, як і раніше, вони гріються біля бочок з вогнем.

Сьогодні о 19.00 на Майдані Незалежності заплановано проведення віче. Подальший план дій учасники акції узгоджують.

Нагадаємо, 21 листопада, коли уряд України прийняв розпорядження про призупинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію з Євросоюзом, в Україні почалися масові акції протесту і мітинги.