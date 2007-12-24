Регіонали та комуністи пролетіли повз крісло заступника спікера ВР?

Заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Борис ТАРАСЮК заявляє, що фракції Партії регіонів та КПУ втратили шанси на призначення своїх представників на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

За словами Б.ТАРАСЮКА, цей шанс фракції Партії регіонів та КПУ втратили після того, як вони зірвали домовленості, досягнуті на засіданні Погоджувальної ради щодо підтримки рішення про відновлення роботи парламенту лише після рішення ЦВК щодо реєстрації кандидатів в народні депутати за списками НУ-НС та БЮТ.

Б.ТАРАСЮК нагадав, що фракції Партії регіонів та КПУ не голосували за дане рішення.

«Я особисто, як заступник голови фракції “Наша Україна – Народна самооборона”, буду виступати категорично проти обрання на посаду першого заступника голови ВР представника Партії регіонів і КПУ», - сказав Б.ТАРАСЮК.

Водночас він вважає, що фракція Блоку Литвина ще не втратила шанс, щоб її представник обійняв посаду першого віце-спікера.