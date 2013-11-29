У Києві невідомі побили журналістів та міліціонерів - ЗМІ

Журналісти, які постраждали біля Маріїнського палацу, заявляють що невідомі у центрі Києва побили також двох міліціонерів.

Як повідомляє Українська правда, про це розповів побитий журналіст Дмитро Гнап в ефірі ”Громадського телебачення”.

Він і оператор Яков Любчич поділилися подробицями інциденту: ”Перед президентським палацом величезна група ”тітушок”, готових йти на Майдан. Коли ми запитали, що ви тут робите, відповіді не було”.

”Вони стоять колонами – вся площа перед Маріїнським палацом. Ми багато чого бачили, але це справило враження”, - каже Гнап.

”Їхні ватажки крикнули: ”Вали их на землю, забирай камеру”. Нападало близько 20-30. Решта 3-4 тисячі оточили нас і спостерігали”, - розповів журналіст.

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За словами представників ЗМІ, поблизу не було видно міліції. Гнапп додав, що вони знайшли двох міліціонерів, яких попросили допомогти. Але, коли вони підійшли до Маріїнського палацу, ”тітушки” побили й цих міліціонерів.

«Крім того, міліційне керівництво, яке потім розшукали журналісти, пообіцяло побитим міліціонерам... звільнення. Тому що їх, мовляв, попереджали не чіпати ”тітушків”», - говориться в повідомленні.

Гнапп у прямому ефірі звернувся до міністра МВС з вимогою негайно розібратися в ситуації і повернути правохоронні органи до виконання їхніх обов`язків.