BBC: Тисячі людей утворили живий ланцюг від Києва до кордону з ЄС

Тисячі людей долучилися до створення живого ланцюга від Києва до кордону з Євросоюзом. Про це повідомляє ВВС Україна.

Зокрема, зазначається, що багато учасників акції вийшли на вулиці у Львові - переважно це молодь і студенти, але є й багато людей старшого віку. Більшість із тримають у руках маленькі прапорці України та ЄС.

Ланцюг у Львові проходить проспектом Чорновола до центру міста, і повз Євромайдан та будівлю Національного університету імені Івана Франка і вулицею Городоцькою до виїзду з міста.

Формувати ланцюг почали і в Києві - на Майдані Незалежності.

Вийти на вулицю для участі в акції також закликали людей у Рівному та Житомирі. Здебільшого він пролягає трасою Київ-Чоп.

BBC