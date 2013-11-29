BBC: Тисячі людей утворили живий ланцюг від Києва до кордону з ЄС
15:30, 29 листопада 2013Політика
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Переважно це молодь і студенти, але є й багато людей старшого віку.
Тисячі людей долучилися до створення живого ланцюга від Києва до кордону з Євросоюзом. Про це повідомляє ВВС Україна.
Зокрема, зазначається, що багато учасників акції вийшли на вулиці у Львові - переважно це молодь і студенти, але є й багато людей старшого віку. Більшість із тримають у руках маленькі прапорці України та ЄС.
Ланцюг у Львові проходить проспектом Чорновола до центру міста, і повз Євромайдан та будівлю Національного університету імені Івана Франка і вулицею Городоцькою до виїзду з міста.
Формувати ланцюг почали і в Києві - на Майдані Незалежності.
Вийти на вулицю для участі в акції також закликали людей у Рівному та Житомирі. Здебільшого він пролягає трасою Київ-Чоп.
BBC
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