Під час розгону Євромайдану «беркутівці» розбили голову фотокореспонденту Reuters

За його словами, зараз він вже повернувся до роботи.

У соціальних мережах з`явилися фотографії Гаранича, який зі скривавленою головою знімає стіну з «беркутівців», що стоїть перед ним.

У результаті нападу бійців спецпідрозділів також було пошкоджено камеру цього одного з найвідоміших фотожурналістів країни, який за останні два десятиліття працював практично у всіх «гарячих точках» Європи і Азії.

Як повідомляв УНІАН, у суботу близько 4-ї години ранку бійці спецпідрозділу «Беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. За даними очевидців, десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і хлопців.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”Беркуту” витісняють людей від монумента Незалежності, при цьому б`ючи їх палицями. Когось продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей зі скривавленими обличчями.

Представники МВС поки не можуть назвати точну кількість поранених під час сьогоднішнього розгону Євромайдану в Києві. При цьому в столичному главку міліції повідомили, що на затриманих складаються протоколи «за дрібне хуліганство і непокору міліції».