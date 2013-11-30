Азаров вважає розгін демонстрантів на Майдані у Києві провокацією

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прем`єр-міністра Віталій Лук’яненко.

“Позиція прем`єра полягає в тому, що необхідно провести у стислі терміни ретельне і об`єктивне розслідування, і для цього створено оперативно-слідчу групу, яка таке розслідування проведе, незважаючи ні на що», - повідомив Лук’яненко.

Він також висловив позицію прем`єр-міністра, яка полягає в тому, що влада абсолютно не зацікавлена у подібних «провокаціях» і виступає за стабільність у країні.

«Зрозуміло одне, що влада абсолютно не зацікавлена у подібних провокаціях, а навпроти — зацікавлена у стабільності і спокої в країні. Тому розслідування, на думку прем`єр-міністра, має бути прозорим», - сказав Лук’яненко.

При цьому він відзначив, що прем`єр вважає, що люди мають право висловлювати свій протест шляхом законно організованих мирних акцій.

«Прем`єр-міністр ще раз підкреслив, що ті, хто мирно і законно висловлюють свій протест, - зовсім не супротивники, а наші громадяни, права яких потрібно забезпечувати. Виступаючи за євроінтеграцію, вони виступають за той курс, який проводили і проводитимуть Президент і уряд», - сказав Лук’яненко.