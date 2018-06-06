Світові ЗМІ засудили розгін мирних мітингувальників у Києві

Американське видання CNN описуючи події ночі суботи і ранку вказує на сміливість протестувальників «Сміливі демонстранти розмахували прапорами України та ЄС і співали національний гімн біля Михайлівського Золотоверхого монастиря, куди групи протестуючих відступили назад, після зачистки ОМОНом Майдану Незалежності, після якого семеро людей госпіталізували, а десятки було затримано».

Британський мовник BBC у коментарі до сьогоднішньої демонстрації виказав думку, що вона може бути більша, ніж демонстрація в кінці минулого тижня, яка зібрала 50000-100000 прихильників євроінтеграції.

Національний канадський канал CTV вказує на першопричини конфлікту інтересів ЄС і Росії – «Москва розглядає Україну як історичну частину своєї орбіти і раніше спробувала заблокувати угоду з ЄС, заборонивши імпорт з України і погрожуючи новими торговельними санкціями»

Британське видання The Telegraph у своєму репортажі назвала розгін демонстрантів «варварським» і засудило використання надмірної сили проти мирного зібрання.

Російське видання Вести навпаки пише, що «перші конфлікти виникли, коли міліція заблокувала машини з апаратурою для виступів. У бік силовиків полетіли пляшки, каміння і димові шашки», а після розгону «комунальні служби почали наводити на Майдані Незалежності порядок».