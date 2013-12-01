Командування внутрішніх військ спростовує інформацію про стягування підрозділів до Києва

Прес-служба внутрішніх військ МВС України офіційно спростовує недостовірну інформацію, яка з’явилася у деяких ЗМІ щодо виїзду до міста Києва 40-ка автобусів із курсантами Академії внутрішніх військ.

Незважаючи на складну оперативну обстановку у столиці, додатково особовий склад Академії внутрішніх військ у Київ не направляється, повідомили УНІАН у прес-службі внутрішніх військ МВС України.

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