Командування внутрішніх військ спростовує інформацію про стягування підрозділів до Києва
20:11, 01 грудня 2013Політика
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Прес-служба внутрішніх військ МВС України офіційно спростовує недостовірну інформацію, яка з’явилася у деяких ЗМІ щодо виїзду до міста Києва 40-ка автобусів із курсантами Академії внутрішніх військ.
Незважаючи на складну оперативну обстановку у столиці, додатково особовий склад Академії внутрішніх військ у Київ не направляється, повідомили УНІАН у прес-службі внутрішніх військ МВС України.
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