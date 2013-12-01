МЗС: Україна відновить переговори з ЄС щодо підписання Угоди про асоціацію

Про це в ефірі програми ТСН-Тиждень заявив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.

Він наголосив на тому, що планується обговорення вартості газу та питань фінансової допомоги міжнародними організаціями. Також сторони мають розглянути проблему падіння товарообігу між Україною та ЄС.

Про формат переговорів Кожара нічого не повідомив.

Як відомо, на саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі українська влада не підписала Угоду про асоціацію, натомість запропонувала представникам ЄС варіант долучення Росії до обговорення положень Угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Європейські посадовці на таку пропозицію не пристали.

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