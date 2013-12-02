«Беркутівці» побили фотокореспондента УНІАН під час подій на Банковій (фото)

За його словами, він біг понад стінкою і намагався фотографувати. Його побачили «беркутівці», близько десятка, підбігли і почали бити його палицями.

Малолєтка зазначив, що був у протигазі, «і мені дісталося ще й за це».

У результаті у фотокореспондента зламаний зап'ясток. Йому наклали гіпс, але не виключено, що доведеться робити операцію.

Водночас, як повідомляє «Телекритика», більш як 40 журналістів зазнали побиття і переслідувань під час висвітлень євромайданів. Більшість із них постраждали, висвітлюючи 1 грудня сутички на вулиці Банковій у Києві.

Перші дані про утиски представників ЗМІ зібрали користувачі соцмереж. Так, медіатренер, блогерка «Телекритики» Зоя Казанжи склала перелік постраждалих фотокореспондентів і журналістів.

1. Журналісти «Громадського телебачення» Дмитро Гнап і Яків Любчич - побиті, розбиті камери і відібрані флешки;

2. Знімальна група 5-го каналу - журналіст Наталія Жижко та оператор Юрій Усік - були закидані камінням;

3. Фотограф Reuters Гліб Гараніч - розбита голова внаслідок нападу «Беркута»;

4. Журналіст інформаційного агентства «Поряд з вами» Дмитро Пріхна - розбито голову внаслідок нападу міліціонерів, попри наявність журналістського бейджа;

5. Оператор Euronews Роман Купріянов. Під час зйомок на Банковій не послухав наказу беркутівців припинити зйомку, і ті били його по руках. Внаслідок отриманих травм журналіст перебуває у лікарні;

6. Польський журналіст Павло Пеняжек (Pawel Pieniążek). Під час висвітлення подій біля Адміністрації Президента йому дісталося від беркутівців щонайменше 10 ударів по голові;

7. Фотожурналіст «ЛІГАБізнесІнформ» Олександр Перевозник. Під час висвітлення сутичок на Банковій зазнав жорстокого нападу близько 8-ми спецназівців. Попри те, що він заявляв, що є працівником ЗМІ, ті били його по голові і понівечили камеру;

8. Журналіст «Українського тижня» Валерія Бурлакова. Під час роботи на Банковій у неї під ногами вибухнула шумова граната, журналістці викликали швидку;

9. Журналіст «Української правди» та «Громадського телебачення» Мустафа Найєм. На Банковій йому було завдано удару по голові. Крім того, він зазнав газової атаки;

10. Журналіст LB.UA Макс Левін. Зйомки на Банковій завершилися для нього гематомами т а сильними забоями.

11. Данський журналіст Йоханнес Вамберг Андерсен. У ніч на 30 листопада після розгону київського Євромайдану міліція перешкоджала вести йому відеозйомку та завдавала ударів по голові;

12. Головний редактор газети «20 хвилин» з Житомира Влад Пучич;

13. Журналіст AFP Сергій Супинський під час висвітлення Євромайдану у Києві отримав травми ніг;

14. Фотокореспондент Insider Максим Кудинець. Беркутівці завдавали ударів йому, а також свідомо нищили фотокамеру ;

15. Журналіст Associated Press Сергій Чузавков - госпіталізовано з травмою голови після зіткнень мітингувальників з міліцією в Києві, йому влучив камінь в обличчя;

16. Оператор українського телеканалу UBR (прізвище уточнюється).

17. Журналіст «Української правди» Дмитро Ларін. Співробітник «Беркута» не зважав на помаранчевий жилет, зірвав із нього бейдж преси та завдав ударів;

18. Фотограф Анатолій Степанов. Йому силовики розбили голову і зламали руку - попри те, що він заявляв, що є журналістом;

19. Фотокореспондент Іван Чернічкін отримав поранення ноги від шумової гранати на вулиці Банковій;

20. Оператор Олександр Заклецький побитий міліцією;

21. Антон Чернишов з Незалежної журналістської профспілки - побитий, відібрана і розбита вщент камера;

22. Журналіст телепрогами «Гроші» Денис Данько отримав травму голови;

23. Оператор «5-го каналу» Іван Наконечний зазнав стусанів спецназівців, які під час масової акції тягли його по землі та намагалися перекинути через огорожу;

24. Кореспондент «Українського тижня» Станіслав Козлюк постраждав під час сутички біля Кабміну 24 листопада. Його побив представник спецпідрозділу «Беркут»;

25. Журналістка і співзасновниця медіапорталу діаспори Vidia Наталія Фігель (Чикаго). Під час мирної акції на підтримку євроінтеграції на неї напав невідомий чоловік і намагався розбити камеру.

26. Ярослав Галата, «Демократична Україна» - під ногами вибухнула граната, подряпини;

27. Фотограф сайту "Житомир.інфо" Михайло Загорський - на Банковій отримав дубинкою по обличчю, розсічена вилиця, надавали першу допомогу у швидкій. Знімав, стоячи на підвіконні, побачив, як б'ють операторів і фотографів, зістрибнув з підвіконня і намагався втікти, показував журналістське посвідчення і кричав, що журналіст, посвідчення вибили з рук, отримав дубинкою;

28. Кореспондент видання "Коментарі" Дмитро Качура - йому в спину кинув камінь боєць "Беркута";

29. Журналіст "Українських новин" Євген Головатюк - втратив свідомість під АП після того, як йому під ноги кинули світлошумову гранату, допомогу надали на місці;

30. Олег Хаврук, заступник головного редактора Comments.ua - розбита голова (накладено шви), забої руки та спини від нападу "Беркута" на розі вулиць Банкової та Інститутської;

31. Постраждав фотограф Європейського прес-фотоагентства ЕПА Сергій Долженко;

32. Євген Фельдман, "Новая газета", Москва - влучили каменем біля пам'ятника Леніну;

33. Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов - розбита голова;

34. Емін Калантаров, LifeNews, Москва – «беркутівці» пошкодили йому руку та розбили камеру;

35. Сергій Полежака, фрілансер - били по руках і камері, пошкодили об'єктив;

36. Євген Малолєтка, фотокор УНІАН - зламано руку, розбито об'єктив, розтоптано спалах, за його словами, його били спеціально, знаючи, що він журналіст;

37. Ігор Волосякін, сайт uezd.com.ua - удар по голові каменем, наковтався газу;

38. Валерій Колосюк, редактор інтернет-порталу "Аратта. Вікно в Україну" - збили на землю, а потім добивали дубинками ще людей 6-8, розбили фотоапарат, за медичною допомогою не звертався - всі "швидкі" були заповнені закривавленими людьми, має велику гематому на скроні, забої рук і ніг;

39. Кореспондент порталу "Новоросс.інфо" та газети "Таврические вести. Новороссия" Сергій Юрченко - отримав серйозні травми під час заворушень на Банковій у Києві: пробито голову, кілька переламів та забоїв, госпіталізовано в київську лікарню №17, вкрали або загубив планшет;

40. Фотокореспондент газети The New York Times Джозеф Сивенький - постраждав під час штурму Банкової: "Мене поранило осколком в обличчя після вибуху, який стався прямо переді мною, коли я висвітлював зіткнення біля Адміністрації Президента на Банковій. Я не можу сказати точно, що це було, але я підозрюю, що це був шматок шумової гранати або газового балончика. В лікарні мені його видалили і наклали шви";

41. Фотограф Олександр Терлюк - гематоми, розбито губу;

42. Tomasz Piechala, портал Eastbook, Польща - побито в суботу, 30 листопада;

43. Мстислав Чернов, фотокор агенції "Медіапорт" - пошкоджено руку, розбито об'єктив під час роботи в натовпі на Банковій, другого разу у дворах на Банковій його прицільно побили працівники "Беркута", зірвавши посвідчення преси.

Джерело: http://www.telekritika.ua/profesija/2013-12-01/88068