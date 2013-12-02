У соцмережах стали поширювати підроблені фото, як мітингувальники б'ють «Беркут»
13:33, 02 грудня 2013Політика
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У соціальних мережах стали поширювати фотографії, на яких зображено, як нібито учасники акції протестів у Києві б'ють бійців «Беркута».
Як видно, в "українському" варіанті на спині правоохоронця домальоване слово "Міліція", а на палиці учасника заворушень червоний прапор замінений на український.
Насправді, оригінальна фотографія ілюструє події 2009 року під час студентських заворушень в Афінах. Результатом заворушень стали пожежі і погроми, і були присвячені річниці смерті 15-річного Александроса Грігоропоулоса, який був убитий поліцейським ввечері 6 грудня 2008 року.
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