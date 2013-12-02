У соцмережах стали поширювати підроблені фото, як мітингувальники б'ють «Беркут»

Як видно, в "українському" варіанті на спині правоохоронця домальоване слово "Міліція", а на палиці учасника заворушень червоний прапор замінений на український.

Насправді, оригінальна фотографія ілюструє події 2009 року під час студентських заворушень в Афінах. Результатом заворушень стали пожежі і погроми, і були присвячені річниці смерті 15-річного Александроса Грігоропоулоса, який був убитий поліцейським ввечері 6 грудня 2008 року.