У соцмережах стали поширювати підроблені фото, як мітингувальники б'ють «Беркут»

13:33, 02 грудня 2013
Політика
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У соціальних мережах стали поширювати фотографії, на яких зображено, як нібито учасники акції протестів у Києві б'ють бійців «Беркута».

Як видно, в "українському" варіанті на спині правоохоронця домальоване слово "Міліція", а на палиці учасника заворушень червоний прапор замінений на український.

Насправді, оригінальна фотографія ілюструє події 2009 року під час студентських заворушень в Афінах. Результатом заворушень стали пожежі і погроми, і були присвячені річниці смерті 15-річного Александроса Грігоропоулоса, який був убитий поліцейським ввечері 6 грудня 2008 року.

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