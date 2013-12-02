Азаров закликав ЄС підключитися до переговорів з Україною і РФ

Прем'єр-міністр України Микола Азаров закликає Європейський Союз приєднатися до переговорів, які проводять Україна і Росія щодо вирішення торговельних проблем, які виникли через підготовку до підписання Угоди про асоціацію і можуть виникнути після її підписання, а також компенсувати економічні втрати, які Україна може понести в результаті ускладнення торговельно-економічних відносин з Росією після підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Азаров заявив у ході зустрічі з послами європейських країн і США, яка проходить сьогодні в Києві.

Він зазначив, що Росія погодилася проводити такі переговори за кілька днів до запланованої дати підписання Угоди про асоціацію. З цієї причини Україні довелося відмовитися від підписання документа 29 листопада. Разом з тим, Азаров висловив сподівання, що ЄС перегляне свою позицію і включиться в тристоронні переговори для вирішення проблемних питань.

“Ми саме через Угоду про асоціацію одержали проблеми з нашими російськими партнерами. Це ж правда. Ви можете сказати: але ми тут при чому. Але ви ж нам не сторонні партнери, ми ж з вами хочемо будувати відносини стратегічного партнерства на довготривалій основі. Значить, наші проблеми повинні сприйматися як і ваші проблеми. Я хотів би сказати одне, що все можна врегулювати, було б бажання. У нас таке бажання є (проводити тристоронні переговори - УНІАН). Головне, щоб і у вас було бажання розуміти наші проблеми і брати участь у їх вирішенні», - сказав Азаров.

Він висловив упевненість у тому, що переговори в тристоронньому форматі зможуть принести позитивний результат.

«Це була б дуже продуктивна зустріч. Ми могли б відразу зняти всі ті суперечності, які виникають, і знайти компромісне рішення», - сказав Азаров.

Як повідомляв УНІАН, 21 листопада Кабінет міністрів України прийняв рішення припинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яке планувалося підписати на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада. Як пізніше повідомив віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко, переговори про асоціацію будуть припинені доти, доки не вирішиться питання про надання з боку Європейського Союзу компенсацій втрат України, які можуть статися від зниження торгівлі з РФ і країнами СНД у разі підписання Україною документа.

Водночас Кабмін доручив Міністерству закордонних справ спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством промислової політики “запропонувати Європейському Союзу і Російській Федерації створити комісію на тристоронній основі для розробки комплексу питань, спрямованих на відновлення втрачених обсягів виробництва і напрямів торговельно-економічних відносин; відновити активний діалог з Російською Федерацією та іншими країнами Митного союзу і державами - членами Співдружності Незалежних Держав про пожвавлення торговельно-економічних зв'язків з метою збереження і зміцнення спільними зусиллями економічного потенціалу держави”, - йдеться в розпорядженні.

У свою чергу Європейський Союз не бачить можливостей підключити Росію до переговорів України і Євросоюзу про асоціацію.

Так, зокрема, голова Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу назвав ідею таких переговорів неприйнятною, зазначивши, що коли йдеться про двосторонні переговори, третя сторона - зайва.

29 листопада у Вільнюсі Україна не підписала Угоду про асоціацію з ЄС.