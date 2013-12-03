Яценюк заявляє, що "регіонали" завели в Раду 200 "тітушек"
10:40, 03 грудня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявляє, що «регіонали» завели у Верховну Раду 200 молодиків, які вчинятимуть провокації, і вони знаходяться біля сесійної зали.
Яценюк каже, що в будівлі Ради є "тітушки"
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні з трибуни ВР.
“Щойно фракція ПР завела вже до Верховної Ради України 200 “тітушок”, - підкреслив Яценюк.
При цьому він зазначив, що “5-й канал” «показав це”.
Звертаючись до Рибака, Яценюк закликав: “Дайте команду цих бандитів, яких ви наймаєте на мітинги, вивести з Верховної Ради, а то сюди зайде народ України”.
Під час виступу Яценюка частина опозиції почала виходити через урядову ложу з вигуками, що за нею якраз перебувають ”тітушки.
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