Яценюк заявляє, що "регіонали" завели в Раду 200 "тітушек"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні з трибуни ВР.

“Щойно фракція ПР завела вже до Верховної Ради України 200 “тітушок”, - підкреслив Яценюк.

При цьому він зазначив, що “5-й канал” «показав це”.

Звертаючись до Рибака, Яценюк закликав: “Дайте команду цих бандитів, яких ви наймаєте на мітинги, вивести з Верховної Ради, а то сюди зайде народ України”.

Під час виступу Яценюка частина опозиції почала виходити через урядову ложу з вигуками, що за нею якраз перебувають ”тітушки.