Азаров пригрозив, що ті, хто блокує Кабмін, нестимуть кримінальну відповідальність

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив під час виступу у Верховній Раді.

“У цьому залі я категорично вимагаю: всі, хто причетний до ухвалення абсолютно протиправних рішень щодо блокування будівлі уряду, негайно це припинити. Ви обов'язково нестимете відповідальність... У ваших лавах є юристи, є фахівці, вони чудово розуміють, що ваші дії порушують не лише Конституцію України, не лише закони, а й прямо порушують Кримінальний кодекс”, - заявив Азаров.

Він відзначив, що уряд відкритий для мирного діалогу.

“Ми протягнули вам руку. Якщо ми зустрічаємо кулак, я говорю відверто – у нас сил достатньо... Ми спираємося на переважну більшість в Україні”, - сказав Азаров.