Партія регіонів звинувачує опозицію у підготовці перевороту

Про це йдеться в заяві партії опублікованому на офіційному сайті.

"Драматичні події останніх кількох днів з усією очевидністю продемонстрували злочинні наміри опозиційних політичних сил, їх готовність приступити до активної фази силового сценарію, спрямованого на захоплення влади", - йдеться у заяві.

У ПР заявили, що опозиція здійснила "захоплення адміністративної будівлі Київської міської державної адміністрації, окуповані Будинок профспілок, Жовтневий палац, заблоковано Кабінет Міністрів, здійснюються розбійницькі спроби силового прориву до Адміністрації Президента України".

У партії вважають, що "за прямою вказівкою вождів опозиції в країні крок за кроком відбуваються цілеспрямовані дії, які можуть бути кваліфіковані як спроба державного перевороту".

"За вказівкою опозиційних путчистів місцеві ради західних регіонів України влаштовують «парад містечкових суверенітетів», приймають незаконні рішення, які несуть пряму загрозу територіальній цілісності країни. Злісно порушуючи Конституцію України, керівники органів місцевого самоврядування самовільно припиняють роботу державних, комунальних установ та організацій, зупиняють навчальний процес у школах, закликають до всеукраїнського страйку", - йдеться у заяві.

Партію регіонів вражає "безцеремонна наполегливість, із якою путчисти намагаються зняти з себе відповідальність за організацію кривавих провокацій, використання напівкримінальних молодиків-екстремістів у штурмових атаках на адміністративні будівлі, у жорсткому силовому протистоянні із співробітниками правоохоронних органів".

"Тільки тепер, аналізуючи весь ланцюг логічно взаємопов'язаних подій, можна зрозуміти весь цинізм Яценюка, який в одному зі своїх вільнюських інтерв'ю 29 листопада оголосив «криваву війну» Президенту України В.Януковичу, пообіцяв не зупинятися ні перед чим для досягнення своїх цілей", - сказано в заяві.

Партія регіонів висловлює підтримку позиції президента "про недопущення подальшої ескалації суспільної напруги, покарання винних у силових конфліктах, що відбулися, необхідність пошуку широкого консенсусу, збереження національної єдності, громадянського миру та злагоди".

Також у партії говорять про мобілізацію своїх прихильників для забезпечення роботи органів влади, які блокуються учасниками акцій протесту в Києві.

У зв'язку з останніми подіями в державі, Партія регіонів просить Генеральну прокуратуру "дати об'єктивну правову оцінку фактам захоплення адміністративних будівель, антиконституційним діям представницьких органів місцевого самоврядування західних регіонів України, які зазіхають на територіальну цілісність держави, розпалюють міжрелігійну ворожнечу, демонстративно саботують рішення центральних органів влади".