У Будинку профспілок відкрили відділ екстреної правової допомоги для мітингувальників

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив нардеп України Павло Петренко.

Також він попросив всіх небайдужих юристів приєднатися до створеного правовому центру.

"Зараз основне завдання центру - забезпечити швидкий розгляд апеляційних скарг в Апеляційному суді, - сказав Петренко. Деяким заарештованим, які мають важкі травми і переломи, взагалі не було надано медичної допомоги. Всі четверо були по-звірячому побиті після затримання, що можна побачити на відео. Остащенко стояв біля пам'ятника Леніну і просто знімав на відео, то як його намагалися знести ".

Тепер Солоненко загрожує до 7 років ув'язнення, причому звинувачення грунтується на тому, що він завдав кийком тридцять ударів «Беркуту».

Нагадаємо, від центру подано клопотання про взяття на поруки чотирьох мирних мітингувальників - Остащенко, Нужненко, Превера і Лазарецкого, яке було проігноровано судом у вівторок.

Депутат повідомив, що у складі Координаційного центру правового захисту Штабу національного опору цілодобово працює відділ екстреної правової допомоги. Він розташований в Будинку профспілок ( Майдан Незалежності, 2 ).

Діють «гарячі » лінії:

+38 ( 066 ) 671-52-66

+38 ( 044 ) 235-69-02

+38 ( 066 ) 671-52-74

+38 ( 044 ) 531-19-24

+38 ( 066 ) 671-52-50

+38 ( 066 ) 680-40-82

Всі учасники Майдану, хто потребує допомоги професійних юристів, можуть ЦІЛОДОБОВО звертатися до юристів Координаційного центру правового захисту Штабу національного опору.