У Будинку профспілок відкрили відділ екстреної правової допомоги для мітингувальників
Штаб національного опору оскаржить всі рішення суду по незаконному затриманню учасників мирного мітингу.
Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив нардеп України Павло Петренко.
Також він попросив всіх небайдужих юристів приєднатися до створеного правовому центру.
"Зараз основне завдання центру - забезпечити швидкий розгляд апеляційних скарг в Апеляційному суді, - сказав Петренко. Деяким заарештованим, які мають важкі травми і переломи, взагалі не було надано медичної допомоги. Всі четверо були по-звірячому побиті після затримання, що можна побачити на відео. Остащенко стояв біля пам'ятника Леніну і просто знімав на відео, то як його намагалися знести ".
Тепер Солоненко загрожує до 7 років ув'язнення, причому звинувачення грунтується на тому, що він завдав кийком тридцять ударів «Беркуту».
Нагадаємо, від центру подано клопотання про взяття на поруки чотирьох мирних мітингувальників - Остащенко, Нужненко, Превера і Лазарецкого, яке було проігноровано судом у вівторок.
Депутат повідомив, що у складі Координаційного центру правового захисту Штабу національного опору цілодобово працює відділ екстреної правової допомоги. Він розташований в Будинку профспілок ( Майдан Незалежності, 2 ).
Діють «гарячі » лінії:
+38 ( 066 ) 671-52-66
+38 ( 044 ) 235-69-02
+38 ( 066 ) 671-52-74
+38 ( 044 ) 531-19-24
+38 ( 066 ) 671-52-50
+38 ( 066 ) 680-40-82
Всі учасники Майдану, хто потребує допомоги професійних юристів, можуть ЦІЛОДОБОВО звертатися до юристів Координаційного центру правового захисту Штабу національного опору.