Янукович з Тимошенко у кулуарах Ради “фиркнули” один на одного

16:37, 25 грудня 2007
Політика
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І розішлися на первинні позиції

Прем`єр-міністр Юлія Тимошенко виключає спільну роботу в коаліції Блоку Юлії Тимошенко і Партії регіонів. Про це Тимошенко сказала на брифінгу у Верховній Раді після зустрічі з лідером ПР Віктором Януковичем.

Тимошенко підкреслила, що БЮТ і ПР мають різні ідеології, і припустила можливість співпраці БЮТ і ПР виключно як співпраця влади з опозицією, повідомляє Обком.

«Я не думаю, що БЮТ готовий відступити від своїх принципів... Наша співпраця з Партією регіонів можлива виключно як співпраця з опозицією», - сказала прем`єр-міністр.

В ході зустрічі Віктор Янукович заявив, що ті питання, які будуть у опозиції до влади, матимуть принциповий характер. Він підкреслив, що в Україні необхідно створити інститут опозиції.

«Якщо опозиція ефективно працюватиме, то влада виграватиме. І тут, на мій погляд, у нас спільна мета», - сказав Віктор Янукович, звертаючися до Юлії Тимошенко. Про це повідомляє сайт Партії регіонів.

Віктор Янукович також заявив, що його політична сила не підтримуватиме програму уряду «в тому вигляді, в якому вона є». Він зауважив, що до цієї програми мають бути включені вимоги опозиції, зокрема, програма реформ, яку підготувала Партія регіонів.

 

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