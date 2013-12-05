Опозиція пропонує розпустити "Беркут", у ПР назвали це популізмом

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Щойно в парламенті зареєстровано закон про ліквідацію “Беркуту” і про позбавлення соціальних та військових звань всього начальницького і рядового складу цього ганебного міліцейського підрозділу”, - заявив Яценюк.

На запитання журналістів, які перспективи ухвалення даного законопроекту в парламенті, Яценюк сказав: “Дуже великі в тому випадку, якщо далі буде розвиватися ситуація так, як вона сьогодні є, якщо далі ми будемо боротися і акція Майдану буде розширюватися”.

Він підкреслив, що в такому випадку “це дасть можливість ухвалити не тільки цей закон, але й відправити уряд у відставку і оголосити дострокові президентські і парламентські вибори”.

Водночас на сайті парламенту поки що немає інформації про реєстрацію законопроекту щодо ліквідації спецпідрозділу “Беркут”.

Натомість лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що ліквідовувати спецпідрозділ МВС “Беркут” недоцільно. Про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо відповідної законодавчої ініціативи.

За словами Єфремова, будь-яка держава, яка поважає себе, має спецпідрозділи, “навчені працювати в умовах, коли рішення ухвалюється протягом 1-2 секунд”.

Єфремов зазначив, що для того, аби знайти і навчити таких людей, держава витрачає колосальні кошти.

“На популізмі можна сьогодні сказати, що давайте ми всіх розгонимо, але завтра ми тоді залишимося абсолютно голі перед фактом, коли терористична загроза в нашій державі буде реальна”, - сказав Єфремов.

Крім того, Єфремов висловив думку, що відхід опозиції від своїх прямих обов'язків, зокрема від консультацій за “круглим столом”, говорить про те, що вони “пішли по шляху нагнітання екстремізму у суспільстві”.