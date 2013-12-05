В Києві готуються нові провокації проти правоохоронців - Захарченко

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявляє, що в Києві готуються нові провокації проти органів влади та правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

“Є інформація, що зараз під виглядом захисту євроінтеграції готуються нові провокації проти органів влади і міліції”, - сказав Захарченко.

При цьому він зазначив, що сьогодні міліція знаходиться в дуже непростій ситуації, оскільки з одного боку їй треба забезпечувати охорону правопорядку, а з іншого боку — припинення провокаційних дій сприймається, на жаль, як напад на мирне зібрання.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 21 листопада проходять масові акції протесту громадян, що вимагають євроінтеграції України. Після жорстокого розгону «беркутовцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві, акції протесту по всій країні посилилися. Сотні тисяч обурених громадян 1 грудня вийшли на вулиці столиці й інших міст. 1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії акція громадянського протесту, участь в якій тільки у Києві взяли більш як півмільйона громадян.

Проте 1 грудня провокатори влаштували зіткнення під Адміністрацією Президента України, в результаті яких постраждали майже 200 учасників акції протесту і, за даними МВС, 140 правоохоронців. При цьому під час останніх акцій протесту від рук правоохоронців постраждали більш як 50 українських і зарубіжних журналістів.

Акції протесту тривають.