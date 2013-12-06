Сьогодні в Сочі відбудеться черговий раунд переговорів Януковича і Путіна - джерело

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.

«Президент України по дорозі назад з Китаю зробить робочий візит у Сочі (Росія), де проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним», - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Сочі пройшла неформальна зустріч Януковича і Путіна.

24 жовтня Янукович брав участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, в рамках якої зустрічався з Путіним.

9 листопада переговори Президентів України і Росії пройшли в Москві.

27 листопада Янукович в інтерв'ю українським телеканалам заявив, що досяг з Путіним домовленостей з багатьох проблемних питань двосторонніх відносин.