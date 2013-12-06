Сьогодні в Сочі відбудеться черговий раунд переговорів Януковича і Путіна - джерело
10:03, 06 грудня 2013Політика
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Сьогодні в Сочі пройде черговий раунд переговорів Президента України Віктора Януковича і Президента Росії Володимира Путіна.
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
«Президент України по дорозі назад з Китаю зробить робочий візит у Сочі (Росія), де проведе переговори зі своїм російським колегою Володимиром Путіним», - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня в Сочі пройшла неформальна зустріч Януковича і Путіна.
24 жовтня Янукович брав участь у засіданні Вищої Євразійської економічної ради, в рамках якої зустрічався з Путіним.
9 листопада переговори Президентів України і Росії пройшли в Москві.
27 листопада Янукович в інтерв'ю українським телеканалам заявив, що досяг з Путіним домовленостей з багатьох проблемних питань двосторонніх відносин.
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