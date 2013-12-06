Більшість депутатів від ПР та КПУ покинули сесійну залу парламенту

Як передає кореспондент УНІАН, після перемовин з депутатами від “Свободи” у сесійній залі голова ВР Володимир Рибак також поспілкувався із кількома депутатами від ПР, які все ще залишаються у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, опозиційні депутати 4 грудня заблокували роботу Верховної Ради.

Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк заявив, що опозиція блокуватиме роботу ВР до виконання владою ключових вимог: відставка уряду, припинення політичних переслідувань, звільнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та 9 активістів Євромайдану, які були заарештовані після сутичок біля Адміністрації Президента 1 грудня.