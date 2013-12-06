Азаров вважає дії проти "Беркута" насильством

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю іноземним ЗМІ.

"Ясно, що ситуація непроста, що силові структури, які покликані захищати порядок в країні, в тому числі тих самих мирних демонстрантів - піддаються відвертому насильству, провокуються, і це вже переходить, відверто кажучи, рамки дозволеного", - говорить Азаров.

Він наголосив, що всі незаконні дії з будь-якого боку задокументовані і стануть об'єктивними доказами в кримінальних справах.

"Однозначно, було висловлено думку, що все має відбуватися виключно в конституційних рамках, виключно в конституційному полі" , - підкреслив Микола Азаров.

За його словами, те, що сталося під Адміністрацією президента на Банковій 1 грудня бачила вся країна.

"Безпрецедентно обурливо, коли бульдозер наїжджав на беззбройних співробітників правоохоронних органів. Постраждало понад 150 осіб, 126 осіб перебувають у госпіталях у важкому стані", - додав глава уряду. За його словами таку жорстокість не можна залишити без правової оцінки.