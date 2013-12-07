У Києві викрали сина екс-нардепа, і побили сина посла Казахстану - Єфремов

Про це повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі програми "Шустер Live" увечері у п'ятницю, 6 грудня, повідомляє ТСН.

"Вчора (5 грудня, - ред.) вкрали у Києві сина нашого колеги, колишнього народного депутата Верховної Ради. Ішов хлопець разом із сином посла Казахстану вулицею міста Києва. Сина посла Казахстану побили. Цього кинули в машину, відвезли у невідомому напрямку", - розповів Єфремов.

Він зазначив, що на даний момент місце знаходження сина колишнього нардепа невідомо.

Також Єфремов заявив, що не знає, в якому районі сталося викрадення.