У Києві викрали сина екс-нардепа, і побили сина посла Казахстану - Єфремов
00:21, 07 грудня 2013Політика
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У Києві викрали сина екс-депутата Верховної Ради, побивши при цьому сина посла Казахстану.
Єфремов: У Києві викрали сина екс-депутата Верховної Ради, побивши при цьому сина посла Казахстану
Про це повідомив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов в ефірі програми "Шустер Live" увечері у п'ятницю, 6 грудня, повідомляє ТСН.
"Вчора (5 грудня, - ред.) вкрали у Києві сина нашого колеги, колишнього народного депутата Верховної Ради. Ішов хлопець разом із сином посла Казахстану вулицею міста Києва. Сина посла Казахстану побили. Цього кинули в машину, відвезли у невідомому напрямку", - розповів Єфремов.
Він зазначив, що на даний момент місце знаходження сина колишнього нардепа невідомо.
Також Єфремов заявив, що не знає, в якому районі сталося викрадення.
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