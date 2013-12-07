Єфремов заявив про викрадення сина екс-нардепа від ПР в Києві

Про це Олександр Єфремов заявив в ефірі програми Шустер Live.

«У нас особисто у фракції сьогодні горе. Вчора син одного нашого колеги, колишнього народного депутата Верховної ради йшов з сином посла Казахстану вулицями Києва. Посла Казахстану побили, цього кинули в машину, відвезли в невідомому напрямку, ніхто не знає, де він сьогодні перебуває», - сказав він.

При цьому Єфремов не назвав ім'я викраденого. За його слоами, міліція сьогодні займається не своїми прямими обов'язками - пошуком злочинців, а не патрулює центр столиці у зв'язку з мітингами.