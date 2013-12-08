Регіонали скаржаться, що їх залякують і шантажують

Про це йдеться в заяві партії, текст якої передано УНІАН.

«Ми запропонували політичним опонентам повернутися в конституційне поле і готові створити переговорну групу для нормалізації ситуації в столиці. Ми простягнули руку опозиції. Однак що ми отримали натомість? Продовжується блокування адмінбудівель, що ускладнює роботу уряду, Нацбанку, адміністрації президента та інших держустанов», - наголошується в заяві.

«Замість пропозицій примирення, з Майдану звучать вимоги створити «Чорну книгу зрадників - порушників прав людини в Україні», - бідкаються в ПР.

Як зазначається в заяві, представники партії відвідали лікарні, розмовляли з усіма, хто постраждав під час вуличних акцій.

«Поранені співробітники органів МВС в один голос заявляють, що особисто вони та їхні сім'ї стали об'єктами погроз з боку невідомих. Залякувати і шантажувати намагаються і депутатів Партії регіонів: їм телефонують і надсилають загрозливі SMS", - підкреслюється в документі.

«Екстремісти перейшли межі людяності і моралі, коли стали погрожувати фізичною розправою членам сімей правоохоронців і політиків, суддям, працівникам міліції, які брали участь у розслідуванні всіх протиправних дій під час вуличних акцій", - наголошують в Партії регіонів.

Її автори акцентують на тому, що «екстремістське крило Майдану діє тими ж методами, що і їхні політичні попередники в XX столітті, які організували кривавий терор на заході України проти представників влади, правоохоронців, політичних опонентів та членів їхніх сімей».

Водночас,в Партії регіонів висловили припущення, що «спроба залякати правоохоронців націлена на те, щоб зірвати процес пошуку та покарання винних».