В Азарова кажуть, що продовжують роботу з підготовки підписання Асоціації з ЄС

Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук`яненко.

«Продовження переговорів з Євросоюзом про підписання угоди залишається одним з перших на порядку для уряду», - зазначив Лук`яненко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві та в інших регіонах України з 21 листопада проходять масові акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.