В Азарова кажуть, що продовжують роботу з підготовки підписання Асоціації з ЄС
23:20, 08 грудня 2013Політика
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Продовження переговорів з підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом залишається одним з головних питань уряду на сьогодні.
Про це в коментарі УНІАН заявив прес-секретар прем`єр-міністра України Миколи Азарова Віталій Лук`яненко.
«Продовження переговорів з Євросоюзом про підписання угоди залишається одним з перших на порядку для уряду», - зазначив Лук`яненко.
Як повідомляв УНІАН, у Києві та в інших регіонах України з 21 листопада проходять масові акції прихильників євроінтеграції, обурених рішенням Кабміну призупинити підготовку до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.
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