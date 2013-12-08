У міліції спростовують інформацію про розгром магазину на Хрещатику

Як повідомили УНІАН у столичному главку міліції, увечері по спецлінії ”102” надійшла інформація про спробу невідомих осіб увірватися до приміщення магазину ”Оптика”, який розташовано на вул.Хрещатик, 48.

”Оперативна група, яка виїхала за викликом, попередньо з’ясувала, що група людей демонтувала і знесла кілька фанерних щитів та пінопласт, які було розташовано поблизу торгівельного закладу, не проникаючи до нього”, - повідомили у міліції, зауваживши, що факт про даний інцидент задокументовано.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня група молодиків у масках знищила пам’ятник Володимиру Леніну на бульварі Тараса Шевченка. Пам’ятник був встановлений у 1946 і охоронявся державою.

Тим часом опозиція заявила, що не ухвалювала жодного рішення щодо пам’ятника вождю світового пролетаріату.

«Жодного рішення щодо пам’ятника Леніна не ухвалювалося у Штабі національного спротиву. Це питання взагалі не обговорювалося», - наголосив лідер партії «УДАР» Віталій Кличко.

Лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок назвав «безглуздим самогубством» повалення пам`ятника Леніну у Києві.

У свою чергу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк у коментарі журналістам зазначив: “Я думаю, що Ленін впав від заздрощів. Знаєте чому? Він зробив одну революцію, а Янукович дві”.