Мітингувальники стали щільними рядами біля загорожі Майдану зі сторони готелю “Козацький”
13:18, 09 грудня 2013Політика
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Чоловіки - учасники мітингу на Майдані Незалежності в Києві, стали щільними рядами біля барикад Майдану зі сторони готелю “Козацький”.
Беркут наступає
Як передає кореспондент УНІАН, очевидно, мітингувальники готуються до можливого штурму спецпідрозділами міліції у зв'язку з інформацією про їхнє скупчення поблизу Майдану.
Жінок, які знаходяться перед Будинком профспілок, закликають пройти всередину.
Деякі чоловіки тримають у руках палиці.
Нагадаємо, у центр Києва стягуються машини з правоохоронцями, швидкі допомоги та важка снігоприбиральна техніка.
Транспортні засоби, повністю набиті солдатами внутрішніх військ у повній екіпіровці, перегородили вулицю Хрещатик (з боку Європейської площі) за 150 метрів від барикад на Майдані Незалежності.
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