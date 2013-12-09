Мітингувальники стали щільними рядами біля загорожі Майдану зі сторони готелю “Козацький”

13:18, 09 грудня 2013
Політика
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Чоловіки - учасники мітингу  на Майдані Незалежності в Києві, стали щільними рядами біля барикад Майдану зі  сторони готелю “Козацький”.

Беркут наступає

Як передає кореспондент УНІАН, очевидно, мітингувальники  готуються до можливого штурму спецпідрозділами міліції у зв'язку з інформацією про їхнє скупчення поблизу Майдану.

Жінок, які знаходяться перед Будинком профспілок, закликають пройти всередину.

Деякі чоловіки тримають у руках палиці.

Нагадаємо, у центр Києва стягуються машини з правоохоронцями, швидкі  допомоги та важка снігоприбиральна техніка.

Транспортні засоби, повністю  набиті солдатами внутрішніх військ у повній екіпіровці, перегородили вулицю  Хрещатик (з боку Європейської площі) за 150 метрів від барикад на Майдані  Незалежності.

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