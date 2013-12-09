Мітингувальники стали щільними рядами біля загорожі Майдану зі сторони готелю “Козацький”

Як передає кореспондент УНІАН, очевидно, мітингувальники готуються до можливого штурму спецпідрозділами міліції у зв'язку з інформацією про їхнє скупчення поблизу Майдану.

Жінок, які знаходяться перед Будинком профспілок, закликають пройти всередину.

Деякі чоловіки тримають у руках палиці.

Нагадаємо, у центр Києва стягуються машини з правоохоронцями, швидкі допомоги та важка снігоприбиральна техніка.

Транспортні засоби, повністю набиті солдатами внутрішніх військ у повній екіпіровці, перегородили вулицю Хрещатик (з боку Європейської площі) за 150 метрів від барикад на Майдані Незалежності.