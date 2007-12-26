Партія регіонів не збирається розколюватися через Раїсу Богатирьову

Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що згода Раїси БОГАТИРЬОВОЇ обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України не призведе до розколу в Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Б.КОЛЕСНІКОВ висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

За його словами, коментарі опонентів з цього питання, «як говорив Марк Твен, сильно перебільшені». «Ніякого розколу немає і бути не може», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зауважив, що Р.БОГАТИРЬОВА «була поважним членом команди і має великі заслуги перед командою».

Разом з тим він підкреслив, що Партія регіонів відстоює позицію громадян Південно-Східної України у питанні співпраці України з НАТО. За його словами, партія займає антинатовську позицію, а Р.БОГАТИРЬОВА на посаді секретаря РНБО має підтримувати пронатовську позицію. «Це буде конфлікт інтересів», - вважає Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він додав, що Партія регіонів «не виправдовує і не підтримує позицію Р.БОГАТИРЬОВОЇ».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, опозиційна партія не може погодитися з тим, щоб її член обійняв посаду секретаря РНБО, адже на сьогодні в нашій країні «РНБО - не громадська рада для спостереження за безпекою і обороною».

Б.КОЛЕСНІКОВ ще раз наголосив, що «це виключно особистий вибір Р.БОГАТИРЬОВОЇ, і партія до цього ніякого відношення немає».