Партія регіонів не збирається розколюватися через Раїсу Богатирьову
або При чому тут НАТО?
Народний депутат, член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що згода Раїси БОГАТИРЬОВОЇ обійняти посаду секретаря Ради національної безпеки і оборони України не призведе до розколу в Партії регіонів.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Б.КОЛЕСНІКОВ висловив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
За його словами, коментарі опонентів з цього питання, «як говорив Марк Твен, сильно перебільшені». «Ніякого розколу немає і бути не може», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.
Він зауважив, що Р.БОГАТИРЬОВА «була поважним членом команди і має великі заслуги перед командою».
Разом з тим він підкреслив, що Партія регіонів відстоює позицію громадян Південно-Східної України у питанні співпраці України з НАТО. За його словами, партія займає антинатовську позицію, а Р.БОГАТИРЬОВА на посаді секретаря РНБО має підтримувати пронатовську позицію. «Це буде конфлікт інтересів», - вважає Б.КОЛЕСНІКОВ.
Він додав, що Партія регіонів «не виправдовує і не підтримує позицію Р.БОГАТИРЬОВОЇ».
За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, опозиційна партія не може погодитися з тим, щоб її член обійняв посаду секретаря РНБО, адже на сьогодні в нашій країні «РНБО - не громадська рада для спостереження за безпекою і обороною».
Б.КОЛЕСНІКОВ ще раз наголосив, що «це виключно особистий вибір Р.БОГАТИРЬОВОЇ, і партія до цього ніякого відношення немає».