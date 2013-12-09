Ештон та Сікорський наголосили на неприпустимості застосування сили в Україні

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Польщі з посиланням на сьогоднішню телефонну розмову глави відомства Сікорського з Ештон.

У польському міністерстві відзначили, що розмова відбулася з ініціативи Ештон, котра розповіла про плани свого візиту до Києва, про який домовилися вчора глава Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу з Президентом України Віктором Януковичем.

"Ештон поінформувала про готовність представлення владі у Києві пропозиції посередництва Євросоюзу для вирішення нинішнього конфлікту", - відзначила прес-служба.

Ештон та Сікорський в ході розмови наголосили на важливості пошуку мирного вирішення конфлікту, необхідності діалогу влади та опозиції та неприпустимості застосування сили.

"Співрозмовники нагадали, що пропозиція Євросоюзу щодо підписання Угоди про асоціацію з Україною залишається в сили, так само, як і можливість переговорів про умови втілення її у життя", - відзначила прес-служба.

Глава МЗС Польщі поінформував Ештон про переговори, які він провів минулого четверга у Києві з представниками української влади та опозиції та описав можливі сценарії мирного вирішення конфлікту.

Прес-служба зазначила, що Ештон та Сікорський домовилися підтримувати постійний контакт в справі України.

Як повідомляв УНІАН, масові протести в Україні тривають з 21 листопада, після того, як уряд Миколи Азарова відмовився від підготовки до підписання Угоди про асоціацію з ЄС.

Протести значно посилилися після жорстокого розгону Євро майдану «беркутівцями» в ніч на 30 листопада.

З 1 грудня на Майдані Незалежності встановлене наметове містечко, кущи щодня приходять тисячі громадян.

Однак, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Ештон планує приїхати в Україну 10 грудня. В ході свого візиту 10-11 грудня Ештон зустрінеться з Президентом України Віктором Януковичем, представниками опозиції та громадянського суспільства.