Озброєні автоматами бійці "Беркуту" штурмують офіс "Батьківщини" – прес-служба партії

17:50, 09 грудня 2013
Політика
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У ці хвилини офіс партії "Батьківщина" штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут".

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, бійці "беркуту" озброєні автоматами.

Наразі бійці спецпідрозділу знаходяться в офісі і виламують  двері.

З приміщень нікого не випускають.

Як відомо, офіс «Батьківщини»  розташований на вулиці Турівській, 13.

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