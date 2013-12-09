Озброєні автоматами бійці "Беркуту" штурмують офіс "Батьківщини" – прес-служба партії
17:50, 09 грудня 2013Політика
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У ці хвилини офіс партії "Батьківщина" штурмує міліція разом зі спецпідрозділом "Беркут".
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО “Батьківщина”, бійці "беркуту" озброєні автоматами.
Наразі бійці спецпідрозділу знаходяться в офісі і виламують двері.
З приміщень нікого не випускають.
Як відомо, офіс «Батьківщини» розташований на вулиці Турівській, 13.
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