Бійці "Тигра" вирвались з Василькова та рушили на Київ

05:29, 10 грудня 2013
Політика
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Бійці спецпідрозділу МВС о 4-й ранку виїхали з подвір’я коледжу Національного авіаційного університету у Василькові, де їх блокували місцеві мешканці.

«Решта спецпідрозділу "Тигр", розкидавши людей, які блокували виїзд з коледжу ВПС рушили на Калинівку і на Одеську трасу», - написав активіст Владлен Сергієнко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Нагадаємо,  уранці 9 грудня частина бійців спецпідрозділу "Тигр" прорвалася через оточення активістів і рушила в сторону Києва.

Активіст Сергій Сабов повідомив, під час прориву спецпризначенці скидали автомобілі, які блокували дорогу, у кювети.

Від 4 грудня у Василькові активісти  заблокували виїзди бійцям спецпідрозділу МВС з коледжу Національного авіаційного університету.

Васильківці нарахували понад 20 автобусів з бійцями спецпідрозділу МВС,  які заїхали в двір коледжу.

За матеріалами Тиждень

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