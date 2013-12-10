Бійці "Тигра" вирвались з Василькова та рушили на Київ
05:29, 10 грудня 2013Політика
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Бійці спецпідрозділу МВС о 4-й ранку виїхали з подвір’я коледжу Національного авіаційного університету у Василькові, де їх блокували місцеві мешканці.
«Решта спецпідрозділу "Тигр", розкидавши людей, які блокували виїзд з коледжу ВПС рушили на Калинівку і на Одеську трасу», - написав активіст Владлен Сергієнко на своїй сторінці в мережі Facebook.
Нагадаємо, уранці 9 грудня частина бійців спецпідрозділу "Тигр" прорвалася через оточення активістів і рушила в сторону Києва.
Активіст Сергій Сабов повідомив, під час прориву спецпризначенці скидали автомобілі, які блокували дорогу, у кювети.
Від 4 грудня у Василькові активісти заблокували виїзди бійцям спецпідрозділу МВС з коледжу Національного авіаційного університету.
Васильківці нарахували понад 20 автобусів з бійцями спецпідрозділу МВС, які заїхали в двір коледжу.
За матеріалами Тиждень
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