Ющенко вважає, що Україна заплатила занадто дорогу ціну за СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає не піддавати ревізії домовленості, досягнуті у ході переговорів щодо вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи із заключним словом на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

Президент попросив урядовців, депутатів, посадовців консолідувати свої зусилля і зробити все можливе, щоб на засіданні Генеральної ради СОТ у лютому 2008 року Україна набула членства у цій організації. у цьому контексті він попросив колишнього першого віце-прем`єра Миколу АЗАРОВА завершити розпочату ним роботу в цьому напрямку.

Говорячи про неприпустимість ревізії уже досягнутих домовленостей, В.ЮЩЕНКО зауважив: «Ми заплатили занадто дорогу ціну, щоб політизувати сьогодні це питання».

Велику увагу Президент приділив питанню сплати ПДВ для сільгосппідприємств (СОТ вимагає запровадити ПДВ для аграріїв – УНІАН).

В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно відповідально підійти до цього питання і вирішити його на рівні закону, щоб це не стало на заваді вступу України до СОТ.