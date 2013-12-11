В опозиції розказали, коли сядуть за стіл переговорів із владою

Для початку переговорів необхідно відпустити затриманих учасників акції протесту. Також серед вимог - звільнення глави МВС Віталія Захарченка та повернення у казарми солдатів внутрішніх військ, передає ТСН.

Про це зі сцени Майдану заявив Юрій Луценко. Після виконання всіх вимог, за словами Луценка, Майдан може уповноважити лідерів на переговори з владою.

Луценко також наголосив, що на переговорах мова має йти про формування тимчасового уряду та підготовки до парламентських і президентських виборів.

Як повідомлялося раніше, у середу, 11 грудня, має круглий стіл президентів, влади та опозиції. Про це заявив екс-президент Леонід Кравчук.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Янукович готовий допомогти затриманим на Євромайдані.