У МВС заявили, що мітингувальники б'ють правоохоронців і забирають у них щити і шоломи

Про це заявляє Міністерство внутрішніх справ на своєму сайті.

"Нардепи закликають присутніх на мітингу громадян чинити опір комунальникам та працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій, тим самим перешкоджаючи їм виконувати рішення суду щодо розблокування проїжджої частини вулиць в районі Майдану Незалежності", - йдеться у повідомленні.

У повідомленні йдеться, що народні депутати та їх помічники перешкоджають під’їздові комунальної техніки шляхом перекриття своїми автомобілями центральних вулиць Києва.

"Тривають силові протистояння мітингувальників із правоохоронцями, під час яких працівникам органів внутрішніх справ наносяться удари, у них вириваються засоби індивідуальної оборони (щити, протиударні шоломи тощо). Станом на 4-ту годину ранку вже наявна інформація про отримання тілесних ушкоджень 10-ма військовослужбовцями внутрішніх військ", - заявили у прес-службі відомства.