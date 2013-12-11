Світ засудив українську владу за силовий розгін Майдану

Голова МЗС Швеці Карл Більд написав у Твіттері, що з занепокоєнням слідкує за подіями, які відбуваються зараз на Майдані Незалежності.

"Ми слідкуємо за подіями на Майдані в даний момент з глибоким занепокоєнням", - написав він.

"Репресії – це не шлях вперед для України – має бути реформа", - наголосив він.

У свою чергу Посол США Джеффрі Пайєтт написав, що "опозиція демонструє стриманість Ганді. Церковні дзвони дзвонять".

Голова європейської дипломатії Кетрін Ештон: "Я з сумом спостерігаю за тим, як міліція застосовує силу, щоб прибрати мирних людей з центру Києва. Владі не потрібно було діяти під прикриттям ночі, щоб розпочати спілкування з суспільством за допомогою міліці. Діалог з політичними силами та суспільством і використання аргументів - це завжди краще, ніж аргумент сили".

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс: "Беркут виштовхує мирних демонстрантів з Євромайдану. Використано сльозогінний газ. Це доказ того, як уряд готовий до діалогу. Плачевно".

Депутат Європарламенту, екс-прем'єр Бельгії Гі Верхофстадт: "Насильство в Києві має бути припинено негайно! Кетрін Ештон повинна повернутися на Евромайдан для захисту протестувальників. Ми з Україною".

За матеріалами Українська правда, Ліга