Дії уряду дискредитують можливість надання фіндопомоги Україні - МЗС Швеції

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Цей уряд України явно дискредитував себе в плані одержання економічної допомоги від ЄС", - наголосив Більдт.

Водночас він вважає, що ЄС все ж таки має бути готовий надати фінансову допомогу на проведення реформ в Україні.

Як повідомлялося, вночі 11 грудня бійці «Беркута» і внутрішніх військ намагалися зачистити Майдан Незалежності від протестувальників.

Тільки коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».