Дії уряду дискредитують можливість надання фіндопомоги Україні - МЗС Швеції
17:30, 11 грудня 2013Політика
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Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт вважає, що дії української влади дискредитують можливість надання фінансової допомоги Україні з боку ЄС.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт / Фото : expert.ru
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Цей уряд України явно дискредитував себе в плані одержання економічної допомоги від ЄС", - наголосив Більдт.
Водночас він вважає, що ЄС все ж таки має бути готовий надати фінансову допомогу на проведення реформ в Україні.
Як повідомлялося, вночі 11 грудня бійці «Беркута» і внутрішніх військ намагалися зачистити Майдан Незалежності від протестувальників.
Тільки коли кияни вранці почали масово виходити на центральну вулицю міста, бійці МВС почали перегрупування і, врешті-решт, відвели колони бійців до «урядового кварталу».
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