Круглий стіл «План дій для країни»: Влада і опозиція повинні піти назустріч один одному

Для участі в круглому столі були запрошені лідери громадської думки, яких визначили користувачі шляхом голосування на сайті. Протягом чотирьох днів за кандидатів було подано більше мільйона голосів. За фактом, цей круглий стіл став прецедентом такого роду, коли учасників дискусії вибирали безпосередньо користувачі.

За словами керівника Групи 1+1 медіа Олександра Ткаченка, який виступив у ролі модератора дискусії, завдання цього круглого столу - допомогти Україні знайти шляхи виходу з тієї кризової ситуації, в якій опинилася країна. «Для цього ми запросили найшанованіших людей нашої країни взяти участь у такому обговоренні. За цим столом немає політиків, проте є представники церкви, письменники, журналісти. Є представники місцевого самоврядування, є вчені. І ми віримо в те, що в такому діалозі наше суспільство отримає план дій, який не зможуть проігнорувати політики», - зазначив Олександр Ткаченко.

Першим учасником дискусії став мер Донецька Олександр Лук'янченко, який підключився до круглого столу в режимі телемосту. Зі слів мера, на сьогоднішній день головне завдання як для влади, так і для опозиції - це пошук компромісу та шляхів виходу з того глухого кута, в якому опинилася вся країна. Можливість компромісу є, і для цього обидві сторони повинні зробити крок назустріч.

Колега Лук'янченко, мер Львова Андрій Садовий, у свою чергу, вважає, що «і у влади, і у опозиції має взяти гору інстинкт самозбереження. Але спочатку треба звільнити затриманих учасників мирних мітингів».

Солідарний з паном Садовим письменник і громадський діяч Сергій Жадан - він вважає, що першими кроками мають стати дві речі: «Важливо прибрати зі столиці співробітників спецпідрозділів і звільнити людей, які опинилися під слідством після подій 1 грудня».

Видавець Іван Малкович назвав останні події на Майдані Незалежності «кривавою увертюрою до Митного союзу». «Кривава увертюра, яка розігралася 30 листопада та 1 грудня, триває... І ця увертюра до Митного союзу», - сказав він.

У свою чергу, сучасний український філософ, доктор філософських наук, професор, академік НАНУ Мирослав Попович застеріг обидві сторони від ескалації конфлікту. Він зазначив, що навколо України існує чимало «тих, для кого ми вже розколоті». «Але нам усім слід розуміти, що діяти у вирішенні конфлікту необхідно з точки зору національних інтересів країни. Сьогодні ми повинні вирішувати проблеми за столом переговорів, інакше України не стане», - сказав він.

Генеральний директор агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко, сказав, що «сторони повинні схаменутися і зрозуміти, що вони несуть відповідальність за майбутнє країни і тому взяти паузу, оголосити перемир'я: опозиція повинна пообіцяти не захоплювати нові приміщення, влада прибрати війська і не застосовувати силу і тільки після цього можливий діалог щоб уникнути розколу країни».

Священнослужитель Української православної церкви (Московського Патріархату), представник митрополита Сабодана - протоієрей Георгій Коваленко, за словами якого «Україна - це велика сім'я, а в основі будь-якої сім'ї лежить любов», висловив єдину позицію всіх церков України, які закликали всі протиборчі сторони відмовитися від застосування насильства. Також митрополит Володимир через свого представника закликав усіх молитися, звертаючись до Бога.

Кардинал Любомир Гузар особливо підкреслив, що вирішити ситуацію можна тільки за допомогою діалогу. «Необхідно говорити щиро, відверто, говорити відповідально, бути готовими свої слова підкріпити діями... Ми повинні дивитися з надією в майбутнє, не боятися. Ми повинні бути сповнені надії, навіть якщо для здійснення того, чого ми хочемо, ще потрібно потерпіти», - сказав він.

На підтримку такої думки виступив і градоначальник Вінниці Володимир Гройсман. «Ми повинні сказати «Ні» насильству... Необхідно засудити будь-який прояв сили з будь-якого боку і знайти рішення, в якій би площі воно не знаходилось. Ескалація конфлікту - це втрати для нашої країни, чого допустити не можна», - підкреслив мер.

Солідарний з Володимиром Гройсманом і академік Борис Патон, який також заявив про необхідність пошуку шляхів примирення та компромісу.

У той же час, деякі учасники були налаштовані набагато більш рішуче. Так, економіст Олександр Пасхавер прокоментував ситуацію таким чином: "Я б запропонував стандартний шлях поведінки влади у разі масового народного невдоволення: відставка уряду і дострокові парламентські вибори. До виборів Янукович призначає перехідного прем'єра і ключових міністрів, узгоджених з основними силами. Паралельно працює круглий стіл влади, опозиції та громадянського суспільства з обов'язковим включенням студентства як самостійної сили".

Несподіваним став виступ керівника «Студії «Квартал-95» Володимира Зеленського, який зазначив, що більшість відповідей на поточні питання і виклики знаходяться в Конституції України, яка закріплює права і свободи громадянина України - право на мирні зібрання, на свободу слова, на повагу честі та гідності. Дотримання цих норм дозволить ситуації перебувати в мирному правовому руслі, поважаючи права громадян на відстоювання власної думки і своєї громадянської позиції.

Олександр Ткаченко резюмував: Сьогодні ми почули кілька речей, які об'єднують всіх - це перемир'я, це необхідність проведення діалогу, це звільнення людей, які невинно постраждали, але найголовніше - це необхідність почути один одного і зробити цивілізований вибір з ситуації яка склалася».

Наостанок Олександр Ткаченко повідомив, що сьогоднішній круглий стіл «План дій для країни» став першим у циклі подібних заходів. Телевізійна служба новин ТСН та інформаційне агентство УНІАН мають намір проводити такі круглі столи щодня для пошуку шляхів виходу країни із нинішньої ситуації.