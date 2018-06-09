Огляд світових ЗМІ: нова спроба розігнати Майдан погіршила ситуацію в Україні

The Guardian пише, що новий розгін Євромайдану лише додав протестувальникам нових сил. "Ніч проти четверга на Майдані Незалежності в Києві була сповнена атмосфери середньовічного наметового табору, який готується до облоги. Цілі батальйони протестувальників лопатами загортали сніг та носили мішки з піском, відбудовуючи барикади під звуки національного гімну", - пише видання.

Канадський сайт CTV News пише, що перемога протестувальників над правоохоронцями радикалізувала опозицію. "У опозиції зростає впевненість після термінового виведення спецпризначенців з центру столиці України вранці в середу, протестувальники сповнені надій, що тижні демонстрацій зменшили лояльність правоохоронців до Януковича і уряду", пише CTV News.

The Telegraph пише про обурення Заходу через спробу силового розгону Євромайдану. В Європі та США, за повідомленням видання, обмірковують можливі санкції проти української влади. "Ештон, представниця ЄС, звинуватила Віктора Януковича у введенні її в оману під час переговорів у Києві, які трапились за кілька годин до початку штовханини за участі Беркуту і опозиційних сил, які зайняли Майдан Незалежності та столичну мерію".

"У битві за майбутнє України олігархи відвертаються від уряду", пише Bloomberg. "Газета, що належить мільярдеру Віктору Пінчуку, надала журналістам тимчасовий офіс для висвітлення протестів проти Президента Януковича. Петро Порошенко, екс-міністр економіки Януковича і власник найбільшого в Україні концерну з виробництва шоколаду, встав на сторону демонстрантів і вийшов на Майдан Незалежності. Телеканал магната Дмитра Фірташа Інтер показав у ефірі кадри, що спростували заяви уряду, буцімто насильство на вулицях було спровоковане протестувальниками", - розповідає видання.

Російські "Вести" пишуть, що Україна "тріщить по швах" через київський Майдан. Видання оцінило кількість протестувальників у 5 тисяч осіб і наголосило на готовності Януковича до діалогу з опозицією. "МВС не виключило, що за зверненням суду може повторити спробу розблокувати дороги. Комунальники незадоволені - їм знову додасться роботи. І все ж президент заявляє про готовність до діалогу", - пишуть "Вести".